Son dakika haberi... Tıra çarpan otomobil paramparça oldu, sürücüsü hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Tıra çarpan otomobil paramparça oldu, sürücüsü hayatını kaybetti

24.12.2020 21:02 | Son Güncelleme: 24.12.2020 21:06
Son dakika haberi... Tıra çarpan otomobil paramparça oldu, sürücüsü hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde mıcır yüklü tıra çarpan otomobil hurdaya döndü.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde mıcır yüklü tıra çarpan otomobil hurdaya döndü. Feci kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Küçükhıdır Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Hikmet Akdemir (64) yönetimindeki 59 ABE 843 plakalı otomobil, trafiğin tek şeride düştüğü yol çalışma alanına dönüş yapan Serkan Y. idaresindeki 05 ABK 063 dorse plakalı mıcır yüklü tıra çarptı.

Kaza sonrası otomobil hurda yığınına döndü. Sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılan otomobil sürücüsü Hikmet Akdemir olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Akdemir, hayatını kaybetti.

"Nereden geldi, nasıl çarptı, hiç anlayamadım"

Kazayla ilgili konuşan tır şoförü Serkan Y. ise, "Şarköy'den aldığım mıcırı yol çalışma alanına boşaltacaktım. Yolu kontrol ettikten sonra dönüş için sinyalimi verdim. Yolu kontrol ettiğimde araba yoktu ve dönüş yaptım. Araba bir an da arkadan çarptı. Ama nasıl geldi, nereden geldi, hiç anlayamadım" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberi... Tıra çarpan otomobil paramparça oldu, sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Tıra çarpan otomobil paramparça oldu, sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Tıra çarpan otomobil paramparça oldu, sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Tıra çarpan otomobil paramparça oldu, sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Tıra çarpan otomobil paramparça oldu, sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Tıra çarpan otomobil paramparça oldu, sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Tıra çarpan otomobil paramparça oldu, sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Tıra çarpan otomobil paramparça oldu, sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Tıra çarpan otomobil paramparça oldu, sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Tıra çarpan otomobil paramparça oldu, sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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