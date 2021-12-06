Tıra çarpan otomobil kağıt gibi ezildi: 2 ölü, 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tıra çarpan otomobil kağıt gibi ezildi: 2 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de tırla çarpışan otomobil hurdaya dönerken feci kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de tırla çarpışan otomobil hurdaya dönerken feci kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Sivas karayolu Barsama mevkiinde meydana gelen kazada içerisinde K.D., İ.K. ve S.K.'nin bulunduğu 60 VB 789 plakalı otomobil ile 34 CJE 733 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre otomobilde sıkışan 2 kişi hayatını kaybederken yaralı olarak çıkartılan 1 kişi de ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Ekiplerin, kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Tıra çarpan otomobil kağıt gibi ezildi: 2 ölü, 1 yaralı

Tıra çarpan otomobil kağıt gibi ezildi: 2 ölü, 1 yaralı

Tıra çarpan otomobil kağıt gibi ezildi: 2 ölü, 1 yaralı

Karabük'te otomobil 150 metrelik şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Karabük'te otomobil 150 metrelik şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

 Akılalmaz kaza kamerada! Aracın ön kısmını polis tam 60 metre ileride buldu

Akılalmaz kaza kamerada! Aracın ön kısmını polis tam 60 metre ileride buldu

 Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçların üzerine uçtu

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçların üzerine uçtu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title