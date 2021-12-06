Tıra çarpan otomobil kağıt gibi ezildi: 2 ölü, 1 yaralı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de tırla çarpışan otomobil hurdaya dönerken feci kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Sivas karayolu Barsama mevkiinde meydana gelen kazada içerisinde K.D., İ.K. ve S.K.'nin bulunduğu 60 VB 789 plakalı otomobil ile 34 CJE 733 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre otomobilde sıkışan 2 kişi hayatını kaybederken yaralı olarak çıkartılan 1 kişi de ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Ekiplerin, kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ