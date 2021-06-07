Son dakika haber... TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
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Son dakika haber... TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, trafik ışıklarında TIR'ın otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralanırken, o anlar başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, trafik ışıklarında TIR'ın otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralanırken, o anlar başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, İzmir-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Sedat Darı (54) yönetimindeki 45 M 2928 plakalı TIR, kırmızı ışık ihlali yapınca yan yoldan çıkan Hasan Cankazak yönetimindeki 45 PU 816 plakalı otomobille çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobili önüne alan TIR, yol kenarındaki sinyalizasyon direğini devirerek durabildi. Metrelerce sürüklenen otomobil sürücüsü Cankazak ve yolcu konumundaki Bekir Sönmez (18) araçta sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Bekir Sönmez'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. TIR sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Kaza anı ise bir araç kamerasınca görüntülendi. Görüntüde TIR'ın, kavşaktan karşıya geçmeye çalışan otomobili altına alıp önünde sürüklediği ve sinyalizasyon direğine çarparak durabildiği görülüyor.

Son dakika haber... TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haber... TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haber... TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haber... TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haber... TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haber... TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haber... TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haber... TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haber... TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haber... TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haber... TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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