Son dakika haberi... TIR'ın çarptığı otomobil demir yığınına döndü: 2 ölü

Son dakika haberi... ANKARA'da, TIR'ın otoyolda duraksayan otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

ANKARA'da, TIR'ın otoyolda duraksayan otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil, demir yığınına döndü.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Ankara Çevre Yolu Kavaklı mevkisinde meydana geldi. Kayseri'den İstanbul'a giden Bahri Koç yönetimindeki 76 DS 494 plakalı TIR, iddiaya göre orta şeritte duraksayan Samet Akat'ın kullandığı 06 GHP 47 plakalı otomobile arkadan çarptı. TIR'ın önünde yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Samet Akat ile otomobildeki kimliği belirsiz kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. TIR sürücüsü Bahri Koç ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza haber ini öğrenince olay yerine gelen Samet Akat'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Acılı aileyi ekipler teselli etti. Hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ