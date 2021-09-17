Son dakika haberi! TIR İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ 19 YARALI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! TIR İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ 19 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da tır ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da tır ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Diyarbakır Urfa kara yolu Gömmetaş mevkisinde, plakaları ve sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen tır ile minibüs çarpıştı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırılan 20 yaralıdan 1'i müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

DİYARBAKIR - DHA

Son dakika haberi! TIR İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ 19 YARALI

Son dakika haberi! TIR İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ 19 YARALI

Son dakika haberi! TIR İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ 19 YARALI

Son dakika haberi! TIR İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ 19 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika! Diyarbakır'da tır ile minibüs çarpıştı: 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Son dakika! Diyarbakır'da tır ile minibüs çarpıştı: 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Fuat Oktay Mustafa Şentop Yevgeniy Ziniçev Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Cansu Dere Gökhan Çıra
Spor Marcao Ali Koç Cristiano Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Şenol Güneş Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi! TIR İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ 19 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 09:55:14. #1.17#