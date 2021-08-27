Son dakika haberleri! KAZADA ÖLEN 6 KİŞİNİN CENAZESİ KAYSERİ'YE GÖNDERİLDİ

Son dakika haberi: Antalya'ya tatile giderken TIR'ın çarptığı hafif ticari araçta bulunan Mesut Ocak (41), eşi Fatma Ocak (41), çocukları sürücü Hacı Hasbi Ocak (20), Asude Ocak (9), Fatih Ocak (18) ve baldızı Feyzanur Kofa'nın (24) cenazeleri yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketleri...

Antalya'ya tatile giderken TIR'ın çarptığı hafif ticari araçta bulunan Mesut Ocak (41), eşi Fatma Ocak (41), çocukları sürücü Hacı Hasbi Ocak (20), Asude Ocak (9), Fatih Ocak (18) ve baldızı Feyzanur Kofa'nın (24) cenazeleri yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketleri Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Kavacık Mahallesi'ne gönderildi.

Ocak ailesinin kazadan yaralı olarak kurtulan kızları Nisanur Ocak'ın (16) tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı