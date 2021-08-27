Son dakika haberleri! KAZADA ÖLEN 6 KİŞİNİN CENAZESİ KAYSERİ'YE GÖNDERİLDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! KAZADA ÖLEN 6 KİŞİNİN CENAZESİ KAYSERİ'YE GÖNDERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Antalya'ya tatile giderken TIR'ın çarptığı hafif ticari araçta bulunan Mesut Ocak (41), eşi Fatma Ocak (41), çocukları sürücü Hacı Hasbi Ocak (20), Asude Ocak (9), Fatih Ocak (18) ve baldızı Feyzanur Kofa'nın (24) cenazeleri yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketleri...

Antalya'ya tatile giderken TIR'ın çarptığı hafif ticari araçta bulunan Mesut Ocak (41), eşi Fatma Ocak (41), çocukları sürücü Hacı Hasbi Ocak (20), Asude Ocak (9), Fatih Ocak (18) ve baldızı Feyzanur Kofa'nın (24) cenazeleri yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketleri Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Kavacık Mahallesi'ne gönderildi.

Ocak ailesinin kazadan yaralı olarak kurtulan kızları Nisanur Ocak'ın (16) tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.

Son dakika haberleri! KAZADA ÖLEN 6 KİŞİNİN CENAZESİ KAYSERİ'YE GÖNDERİLDİ
Son dakika haberleri! KAZADA ÖLEN 6 KİŞİNİN CENAZESİ KAYSERİ'YE GÖNDERİLDİ
Son dakika haberleri! KAZADA ÖLEN 6 KİŞİNİN CENAZESİ KAYSERİ'YE GÖNDERİLDİ
Son dakika haberleri! KAZADA ÖLEN 6 KİŞİNİN CENAZESİ KAYSERİ'YE GÖNDERİLDİ
Son dakika haberleri! KAZADA ÖLEN 6 KİŞİNİN CENAZESİ KAYSERİ'YE GÖNDERİLDİ
Son dakika haberleri! KAZADA ÖLEN 6 KİŞİNİN CENAZESİ KAYSERİ'YE GÖNDERİLDİ
Son dakika haberleri! KAZADA ÖLEN 6 KİŞİNİN CENAZESİ KAYSERİ'YE GÖNDERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

5 yıldızlı otelde caretta caretta katliamı! Nesli tükenmekte olan 60 yavru, sıkışarak can vermiş
5 yıldızlı otelde caretta caretta katliamı! Nesli tükenmekte olan 60 yavru, sıkışarak can vermiş
SANCAKTEPE'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLALAR ATTI, MOTORU YOLA DÜŞTÜ
SANCAKTEPE'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLALAR ATTI, MOTORU YOLA DÜŞTÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Mesut Akusta Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Arda Turan Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri! KAZADA ÖLEN 6 KİŞİNİN CENAZESİ KAYSERİ'YE GÖNDERİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 17:43:48. #1.16#

title