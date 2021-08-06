Son dakika haberi: Tır dorsesinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
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Son dakika haberi: Tır dorsesinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Son dakika haberi: Tır dorsesinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir tırın dorse kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir tırın dorse kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolunda meydana gelen olayda, Bursa'dan Eskişehir istikametine gitmekte olan Abdulvahap K. yönetimindeki 27 L 0230 plakalı tırın dorsesinin lastikleri bir anda alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın sonrasında lastikler kullanılamaz hale gelirken, dorse yol kenarına çekildi. - BİLECİK

Son dakika haberi: Tır dorsesinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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