Son dakika haberi! Tıp fakültesini kazandığını, pazarcı tezgahında öğrendi Son dakika haberleri... TOKAT'ta Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında çalışırken öğrenen Melih Buğra Ertek (19) büyük sevinç yaşadı.

TOKAT'ta Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında çalışırken öğrenen Melih Buğra Ertek (19) büyük sevinç yaşadı. Ertek, "İlk gördüğümde tüylerim diken diken oldu. Ağlamaklı oldum. Bir garip oldum." dedi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan Murat ve Hakime Ertek çiftinin, 2 çocuğunun büyüğü olan Melih Buğra Ertek, haftanın iki günü kuzeni Akın Ertek'in pazar tezgahında çalışarak hem üniversite sınavlarına hazırlandı hem de harçlığını çıkarttı. Sınavdan sonra da pazar tezgahında çalışan Ertek, dün tercihlerin açıklanmasının ardından cep telefonu ile ÖSYM'nin sitesine girerek Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığını öğrenince, büyük sevinç ve heyecan yaşadı.

'TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU'Haftanın iki günü kuzenin yanında çalıştığını söyleyen Ertek, "Oradan arta kalan günlerinde evde kendim dersimi çalışıyordum. Bu şekilde kazandım. Üniversiteyi kazandığımı tezgahta müşteriye bakarken öğrendim. Telefonuma bir arkadaşımdan bildirim geldi. Bana sonuçların açıklandığını söyledi. Girdim baktım. Tıp kazandığımı öğrendim. Çok mutlu oldum. Aileme haber verdim. Oradaki ağabeylerimle ve kardeşlerimle paylaştım. İlk gördüğümde tüylerim diken diken oldu. Ağlamaklı oldum. Bir garip oldum" dedi.

Pandemi nedeniyle yakın illerde tercih yaptığını kaydeden Ertek, "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine gideceğim. Tercihleri yaparken bu pandemiden dolayı Tokat çevresini yazdım. Tokat geldi. Tokat'ın eğitimin güzel olduğunu duymuştum o yüzden de sevindim. Mutlu oldum. Çalışırken düzenli hazırlandım. İlk önce konuyu öğrendikten sonra soru bankasına geçerek çalıştım. Konular bittikçe insanın ders çalışma isteği artıyor. Sınava çalışacak olanların ise verimli çalışmalarını tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA