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Son dakika haberi: Tıkanan baca yangına neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Tıkanan baca yangına neden oldu

Son dakika haberi: Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde fırının tıkanan bacası yangına neden oldu.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde fırının tıkanan bacası yangına neden oldu. Korkutan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fırına ait bacanın tıkanması sonucu, çatı katında yangın çıktı. Çevredekilerin durumu fark etmesiyle itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek kontrol altına aldı. Korkutan yangın, maddi hasara neden oldu.

Yangın çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Son dakika haberi: Tıkanan baca yangına neden oldu

Son dakika haberi: Tıkanan baca yangına neden oldu

Son dakika haberi: Tıkanan baca yangına neden oldu

Son dakika haberi: Tıkanan baca yangına neden oldu

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