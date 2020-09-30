Son dakika haberi... TİKA'dan Yemen'in Kovid-19'la mücadelesine termal kamera desteği

Son dakika haberi: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Yemen'e termal kamera yardımında bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Yemen'e termal kamera yardımında bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Aden Uluslararası Havaalanına bilgisayar destekli termal kamera sisteminin kurulumunun yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, TİKA tarafından uluslararası havaalanının gelen ve giden yolcu peronlarına kurulan ve denemeler sonrası hazır hale getirilen sistemin, havaalanı güvenlik müdürlüğüne törenle teslim edildiği belirtildi.

Törene, Yemen Sağlık Bakanı Vekili Dr. Muhammed Bekri, Yemen Yüksek Yardım Komitesi Genel Koordinatörü Cemal Mahfuz Ba-Fakih, Havaalanı yetkilileri ve TİKA'nın Yemen Koordinatörü Abdullah Sarı katıldı.

Bakan Vekili Bekri, törende yaptığı konuşmada, TİKA ile daha önce olduğu gibi salgının Yemen'de yayılmaya başlamasıyla, başta Yemen sağlık personelinin bilinçlendirme eğitimi olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliği içerisinde olduklarını söyledi.

Bekri, "Salgın ile birlikte sağlık hizmetleri alanında zor bir süreçten geçiyoruz ve sağlık birimlerinin yüklerinin hafifletilmesi adına bu projeyi önemsiyoruz. TİKA'nın şahsında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

TİKA Yemen Koordinatörü Sarı da termal kameraların salgının ikinci dalgası sonrası uçuşların başlaması ile yurt dışından gelen veya yurtdışına giden yolcuların tedbir amaçlı ateşlerinin ölçülmesi, virüsün yayılmasının önlenmesi, sağlıklı insanların korunarak hastalığın tekrar yayılmasının engellemesi amacıyla kurulduğunu kaydetti.

Sarı, "Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele kapsamında birçok alanda Yemenli kardeşlerimizin yanında olma gayretindeyiz." dedi.

TİKA tarafından kurulan bilgisayar destekli termal kameraların, yüz tanıma sistemi sayesinde her iki saniyede bir, bir kişinin ateşini ölçecek kapasitesi bulunuyor.

Sistem, standardın üzerinde bir ateş belirlenmesi durumunda sesli alarm veriyor.

Ayrıca ateşi ölçülen kişileri kaydeden sistem, kişi başka bir tarihte tekrar geldiğinde daha önceki geçişindeki ateşi hakkında uyarıda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan