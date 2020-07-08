Son dakika haberi... TİKA'dan Pakistan'ın gelişmişlik düzeyi en düşük bölgesine okul servisi yardımı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... TİKA'dan Pakistan'ın gelişmişlik düzeyi en düşük bölgesine okul servisi yardımı

Son dakika güncel haberine göre Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'ın gelişmişlik düzeyi en düşük eyaleti Belucistan'daki bir okula kilometrelerce yürüyen öğrenciler için okul servisi yardımı yaptı.

Son dakika haberi... TİKA'dan Pakistan'ın gelişmişlik düzeyi en düşük bölgesine okul servisi yardımı
08.07.2020 13:13 | Son Güncelleme: 08.07.2020 13:50

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'ın gelişmişlik düzeyi en düşük eyaleti Belucistan'daki bir okula kilometrelerce yürüyen öğrenciler için okul servisi yardımı yaptı.

AA muhabirine açıklama yapan TİKA Karaçi Koordinatörü İbrahim Katırcı, ülkenin en az gelişmiş eyaletinin Gvadar kenti yakınlarında ücretsiz eğitim veren Deniz Kuvvetlerine bağlı okula giden öğrencilerin, özellikle yazın 45 dereceyi bulan sıcaklarda kilometrelerce yürümek zorunda olduğunu belirtti.

Bölgeye hakim çöl iklimi ve imkanların kısıtlı olması nedeniyle bölge öğrencilerine destek vermek istediklerini ifade eden Katırcı, 40 kişi kapasiteli servisin okul yönetimine teslim edildiğini söyledi.

Katırcı, Belucistan'da okula devam etme oranının ülke ortalamasının gerisinde olduğuna dikkati çekerek "Haydi Belucistan okula" sloganıyla bölgede eğitim projelerine ağırlık verdiklerini vurguladı.

Anahtar teslim töreninde konuşan Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kıyı Şeridinden Sorumlu Komutanı Koramiral Faysal Resul Lodhi de Türkiye'ye yardımından dolayı teşekkür ederek, iki ülke bayrağını taşıyan otobüsün ülkenin en geri kalmış bölgesinde eğitim amacıyla kullanılmasının Türkiye-Pakistan dostluğunun en samimi örneği olduğunu dile getirdi.

TİKA aynı bölgede daha önce hiç elektrik ulaşmamış 5 köyde güneş enerjisi sistemini devreye sokmuş, sistem 200 ailenin evine elektrik getirmişti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü Dünya
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu Magazin
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki Dünya
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Aranan şüpheli polislere bıçakla saldırdı! 2 memur yaralandı 3. Sayfa
Aranan şüpheli polislere bıçakla saldırdı! 2 memur yaralandı
Aydın'da bir vatandaş 'Tapulu malım' dediği yolu, ulaşıma kapattı Yaşam
Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Bursa'da polise hakaretler savunan yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Bursa'da polise hakaretler savunan yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Lucca'da tuvalette tacize uğrayan çalışan mahkemede olay anını anlattı
Lucca'da tuvalette tacize uğrayan çalışan mahkemede olay anını anlattı
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
İzmir'de bir taksici, bebeği taksiye kusan müşteriden 400 lira istedi
İzmir'de bir taksici, bebeği taksiye kusan müşteriden 400 lira istedi
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Başakşehir kazanınca 3 büyüklerin şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi
Başakşehir kazanınca 3 büyüklerin şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı
Ağabey ve kardeşin içinde bulunduğu otomobil takla attı! Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
Ağabey ve kardeşin içinde bulunduğu otomobil takla attı! Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 396 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 396 liradan işlem görüyor
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı
Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı
Yeşim Salkım, pandemi döneminde maske üretmeye başlayanlara öfke kustu: Sahtekarsınız
Yeşim Salkım, pandemi döneminde maske üretmeye başlayanlara öfke kustu: Sahtekarsınız
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Başakşehir yenilgisi sonrası Mustafa Yumlu isyan etti: Hakem maçın içine etti
Başakşehir yenilgisi sonrası Mustafa Yumlu isyan etti: Hakem maçın içine etti
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
Oyuncu İlay Erkök'ten şoke eden itiraf: Her şeyi çiğ yiyebiliyorum
Oyuncu İlay Erkök'ten şoke eden itiraf: Her şeyi çiğ yiyebiliyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ali Sunal Seda Sayan Coşkun Sabah
Spor Falcao Ali Koç Podolski Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Çocuk Antalya Başakşehir
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... TİKA'dan Pakistan'ın gelişmişlik düzeyi en düşük bölgesine okul servisi yardımı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 13:50:24. #1.14#
title