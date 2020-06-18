Son dakika haberi... TİKA, Azerbaycan'da tarihi mirası yeniden canlandırıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... TİKA, Azerbaycan'da tarihi mirası yeniden canlandırıyor

Son dakika haberi: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Azerbaycan'da bulunan Ömer Sultan Türbesinin restorasyon çalışmalarına başladı.

Son dakika haberi... TİKA, Azerbaycan'da tarihi mirası yeniden canlandırıyor
18.06.2020 11:14 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:23

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Azerbaycan'da bulunan Ömer Sultan Türbesinin restorasyon çalışmalarına başladı.

İslam tasavvuf geleneğinde önemli yere sahip olan, Kafkaslar'dan Anadolu'ya Balkanlar'dan Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyada İslam'ın yayılmasında önemli rol üstlenen Pir Ömer Halveti'nin Azerbaycan'ın Şamahı bölgesi Avahıl Köyünde bulunan Ömer Sultan Türbesi, TİKA tarafından restore ediliyor. TİKA'nın başlattığı çalışmalar kapsamında, türbenin restorasyonu ile ilgili mimari, inşaat ve peyzaj projeleri geçtiğimiz yıl tamamlandı. Şimdi ise türbenin bulunduğu alanda yerel arkeologlar ve bilim adamları tarafından arkeolojik kazı ve araştırma çalışması yürütülüyor. Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Arkeoloji ve Etnografi Enstitüsü, Azerbaycan Kültür Bakanlığı, Azerbaycan Bilimsel Araştırma Proje Enstitüsü, Şamahı Valiliği ve TİKA tarafından ortak yürütülen arkeolojik kazı çalışmaları kapsamında türbenin duvarları, kabir, kitabeler ve çeşitli tarihi eserler bulundu. Sona gelinen arkeolojik kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından türbede TİKA tarafından restorasyon işlerine başlanılacak. Restorasyon çalışması sonucunda türbe ve diğer yapıların da içinde bulunduğu tüm tarihi doku bütünüyle muhafaza edilecek ve alanda Pir Ömer Halveti ve Halvetilik ile ilgili bir müze oluşturulacak.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mehriban Aliyeva geçtiğimiz günlerde Şamahı bölgesine gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında, Pir Ömer Halveti türbesine giderek TİKA tarafından yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarını yerinde incelemişti.

Azerbaycan'da 25 yıldır çeşitli alanlarda 950'den fazla kalkınma ve kültürel iş birliği projesine imza atan TİKA tarafından ülkede ortak kültürel ve tarihi mirasın korunması alanında yürütülmekte olan bir diğer önemli proje kapsamında Büyük Merdekan Kalesi ve Tuba Şah Mescidi de restore ediliyor. Şirvanşah hükümdarı I. Ahsitan'ın döneminde 12. yüzyılda inşa edilmiş olan ve Azerbaycan'ın en önemli tarihi anıtlarından olan Büyük Merdekan Kalesi ve Tuba Şah Mescidinin restorasyon projeleri tamamlanırken, önümüzdeki aylarda tarihi kale ve caminin restorasyon çalışmalarına başlanacağı bildirildi. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için 'sokağa çıkma yasağı' önerisi! Son kararı Erdoğan verecek Haber
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için "sokağa çıkma yasağı" önerisi! Son kararı Erdoğan verecek
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış Haber
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi Haber
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Son kararname ile ilk kez başörtülü bir savcı, başsavcı yapıldı Haber
Son kararname ile ilk kez başörtülü bir savcı, başsavcı yapıldı
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Haber
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak Haber
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak
Bir bölgemizi işaret eden deprem uzmanı uyardı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor
Bir bölgemizi işaret eden deprem uzmanı uyardı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik
İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik
Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu
Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu
Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü
Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü
Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, her yeri beyaza bürüdü
Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, her yeri beyaza bürüdü
Ligde kalma mücadelesi veren Deportivo'da Emre Çolak, kritik maçta penaltı kaçırdı
Ligde kalma mücadelesi veren Deportivo'da Emre Çolak, kritik maçta penaltı kaçırdı
Günlük burç yorumları 18 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi
Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
Bakan Soylu'dan, 'Trabzon böyle bir yükseliş görmedi' haberine tepki: Bu yazı namussuzluktur
Bakan Soylu'dan, "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" haberine tepki: Bu yazı namussuzluktur
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Muş'ta akılalmaz olay! Yer altından çıkan su, içine atılan taşı 2 dakikada eritiyor
Muş'ta akılalmaz olay! Yer altından çıkan su, içine atılan taşı 2 dakikada eritiyor
Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor
Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
Seren Serengil'den 'Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?' sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden
Seren Serengil'den "Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?" sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden
Paris'te insanlık ayıbı! 'Astımım var' diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar
Paris'te insanlık ayıbı! "Astımım var" diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Halife Hafter Süleyman Soylu Fahrettin Koca Musa Farisoğulları
Magazin Emre Kınay Seda Sayan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Bülent Uygun Rıza Çalımbay Tahir Karapınar Servet Yardımcı
Daha Fazla Taksi Karar Ankara Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... TİKA, Azerbaycan'da tarihi mirası yeniden canlandırıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 11:23:34. #1.14#
title