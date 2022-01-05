Son dakika haberi: Tigray'da hastaların "yeterli tedavi imkanı" bulamadığı için öldüğü öne sürüldü

Etiyopya'da isyancıların kontrolündeki Tigray eyaletinde görev yapan doktorlar, sağlık malzemelerinin girişinin engellenmesi nedeniyle çok sayıda hastanın hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

Mekelle Üniversitesi Ayder Hastanesinin doktorları, yaptığı yazılı açıklamada, yeterli sağlık malzemesi olmadığı için hastanede ameliyatların yapılamadığını belirtti.

Elektrik kesintileri, iletişim kısıtlamaları ve aylardır süren mağduriyetten ötürü doktorların umutlarını kaybettiği aktarılan açıklamada, kanser hastalarının ve diyalize mahkum olanların ölüme terk edildiği ifade edildi.

Açıklamada, Etiyopya, Afrika ve dünyadaki doktorlara çağrıda bulunularak, bölgede aylardır süren sağlık krizinin son bulması için harekete geçilmesi istendi.

Tigraylı isyancılar ve Addis Ababa hükümeti, bölgeye sağlık malzemelerinin girişine engel olduğu için birbirini suçluyor.

Hükümet güçleriyle isyancılar arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar, şimdiye dek yüz binlerce kişiyi yerinden etti ve milyonlarca kişiyi insani yardıma muhtaç hale getirdi.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri

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