Son dakika haberi | Tigem yakınlarında korkutan yangın Son dakika haberleri... Tigem yakınlarında korkutan yangın Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) arazisi yakınlarında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Tigem yakınlarında korkutan yangın

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) arazisi yakınlarında çıkan yangın korkuya neden oldu. Rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen yangın, binlerce dönümlük TİGEM arazisine ulaşmadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Ceylanpınar-Viranşehir ilçesini birbirine bağlayan karayolu Beyaz Kule mevkisinde çıktı. İddiaya göre, kimliği belirsiz sürücü tarafından yol kenarına atılan sigara izmariti, kuru otları tutuşturunca yangın çıktı. Kısa sürede etraftaki çam ağaçlarına da sıçrayan yangın, binlerce dönümden oluşan ağaçlık ve otluk TİGEM arazisine doğru ilerledi. Yangını fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, TİGEM arazisine sıçramadan söndürüldü. Yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA