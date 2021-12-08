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Son dakika haberi! Ticaret Bakanlığına kurayla 795 sözleşmeli memur atandı

Son dakika haberi! Ticaret Bakanlığına kurayla 795 sözleşmeli memur atandı
AA / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberine göre Ticaret Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 795 sözleşmeli memur kurayla belirlendi.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 795 sözleşmeli memur kurayla belirlendi.

Bakanlığın konferans salonunda, 75'i sözleşmeli muayene memuru, 720'si sözleşmeli gümrük muhafaza memuru olmak üzere 795 kişinin belirlenmesi için kura çekimi töreni düzenlendi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, törende yaptığı konuşmada, gümrük memuriyetinin diğer görevlere göre zorluklarını aktardı. Uçarmak, "Yapmanızı istediğimiz şey, kimseye ayrım yapmadan, devletin ve milletin hakkını koruyarak ortaya bir iş koymanız." ifadesini kullandı.

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AA / Erhan Cihan Ünal - Ekonomi Haberleri

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