Son dakika haber! Ticaret Bakanlığı "İntihalci tez yazımına hibe verilecek" iddialarını yalanladı Açıklaması

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı, 82.19.03 numaralı faaliyet kodunun, "elle yazılan tezlerin bilgisayar ortamına geçişi, kabı, ciltlendirilmesiyle" ilgili olduğunu belirterek, bu kapsamda bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan "İntihalci tez yazımına hibe verilecek"...

Ticaret Bakanlığı, 82.19.03 numaralı faaliyet kodunun, "elle yazılan tezlerin bilgisayar ortamına geçişi, kabı, ciltlendirilmesiyle" ilgili olduğunu belirterek, bu kapsamda bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan "İntihalci tez yazımına hibe verilecek" iddialarının, "kesinlikle gerçeği yansıtmadığını" bildirdi.

Bakanlıktan, yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın internet sitesindeki esnaf meslek kodlarını içeren NACE'nin, Avrupa Birliğinde ekonomik faaliyetleri sınıflandırmada kullanılan uluslararası bir kodlama sistemi olduğu anımsatılarak, "İntihalci tez yazarlığıyla hiçbir ilgisi yoktur. Aksini iddia etmek, tüm dünyanın bunu legal sektör olarak kabul ettiği anlamına gelir ki bu mümkün değildir. Söz konusu NACE kodu, İngilizce'den çeviri olması ve detay dokümantasyon olmaması nedeniyle birtakım çevrelerce yanlış yorumlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

İddialara konu olan "82.19.03" numaralı faaliyet kodunun mesleksel sınıflandırmada, "fotokopi, çoğaltma ve benzeri işlemlerin alt kırılımı" olduğu ve "elle yazılan tezlerin bilgisayar ortamına geçişi, kabı, ciltlendirilmesiyle" ilgili olduğu vurgulanan açıklamada, "Uluslararası tanımına uygun olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dilimize çevrilmiş ve aynı şekilde kodlanmıştır. Dolayısıyla tezlerle ilgili olan bu kod sınıflandırması Ticaret Bakanlığı tarafından değil, Avrupa Birliği tarafından yapılmıştır." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu NACE kodunun İngilizce dökümü, orijinal belgede bulunduğu şekliyle de paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur