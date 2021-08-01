Son dakika haberi | Ticaret Bakanlığı haziranda 678 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Ticaret Bakanlığı haziranda 678 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Son dakika haberi | Ticaret Bakanlığı haziranda 678 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler... Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında haziranda 678 firma için izin belgesi düzenledi.

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında haziranda 678 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın, haziran ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 678 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 10 yurt içi satış ve teslim, 2 hariçte işleme izin belgesi hazırlandı.

Öte yandan, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 27 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

Dış ticaret açığı Haziran ayında yüzde 0,2 azaldı! En çok ihracat Almanya'ya yapıldı
Dış ticaret açığı Haziran ayında yüzde 0,2 azaldı! En çok ihracat Almanya'ya yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Demet Akalın Oğulcan Engin
Spor Ali Koç Eda Erdem Burak Elmas Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Ticaret Bakanlığı haziranda 678 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 09:09:23. #1.14#

title