Son dakika haberi! Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama durumu ise yüzde 87,9 ile 2020 yılının en yüksek rakamına ulaşmış durumda."
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Son dakika haberi! Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama durumu ise yüzde 87,9 ile 2020 yılının en yüksek rakamına ulaşmış durumda."

02.11.2020 12:07 | Son Güncelleme: 02.11.2020 12:11
Son dakika haberi! Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

Bir son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama durumu ise yüzde 87,9 ile 2020 yılının en yüksek rakamına ulaşmış durumda.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama durumu ise yüzde 87,9 ile 2020 yılının en yüksek rakamına ulaşmış durumda." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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