Son dakika haberi! Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama durumu ise yüzde 87,9 ile 2020 yılının en yüksek rakamına ulaşmış durumda."
02.11.2020 12:07 | Son Güncelleme: 02.11.2020 12:11
Bir son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama durumu ise yüzde 87,9 ile 2020 yılının en yüksek rakamına ulaşmış durumda.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama durumu ise yüzde 87,9 ile 2020 yılının en yüksek rakamına ulaşmış durumda." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı