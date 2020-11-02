Son dakika haberi! Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama durumu ise yüzde 87,9 ile 2020 yılının en yüksek rakamına ulaşmış durumda."

Bir son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama durumu ise yüzde 87,9 ile 2020 yılının en yüksek rakamına ulaşmış durumda.