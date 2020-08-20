Son dakika haberi! Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "E-ticaretin ne kadar önemli olduğu Covid-19 pandemisiyle birlikte... Bir son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "E-ticaretin ne kadar önemli olduğu Covid-19 pandemisiyle birlikte ortaya çıkmış durumda.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "E-ticaretin ne kadar önemli olduğu Covid-19 pandemisiyle birlikte ortaya çıkmış durumda. Gerek iç ticarette gerekse dış ticarette etkin olarak e-ticaret kullanıldı." - ANKARA Kaynak: İHA