Ticaret Bakanı Pekcan, Kazakistan Sanal Genel Ticaret Heyeti programına video konferans yöntemiyle...

Ticaret Bakanı Pekcan, Kazakistan Sanal Genel Ticaret Heyeti programına video konferans yöntemiyle katıldı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Kazakistan ile ticaret hacmini 10 milyar dolara yaklaştırmak hedefindeyiz" Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kazakistan ile toplam ticaret hacmimiz 4 milyar...

Ticaret Bakanı Pekcan, Kazakistan Sanal Genel Ticaret Heyeti programına video konferans yöntemiyle katıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

"Kazakistan ile ticaret hacmini 10 milyar dolara yaklaştırmak hedefindeyiz"

ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kazakistan ile toplam ticaret hacmimiz 4 milyar dolara yaklaşmakta. Bizim hedefimiz; 10 milyar dolara yaklaşmak" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Kazakistan Sanal Genel Ticaret Heyeti programına katıldı. Toplantının Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticari köprülere yenilerini ekleyeceği temennisini paylaşan Pekcan, pandemi sürecinde dijital ekonominin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onay ve destekleriyle sanal ticaret heyetlerini, sanal fuarları ve e-ticaret sitelerine üyeliğin de destek kapsamına alındığına değinen Pekcan, Mayıs ayından itibaren Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonunda; Özbekistan, Kenya, Hindistan, Nijerya, Pakistan, Kolombiya, Meksika, Almanya sanal ticaret heyetleriyle görüşmelerin yapıldığına dikkat çekti.

Toplam 400 Türk firmasıyla 915 yabancı firmayı bir araya getirerek 3 bin 800'ün üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirildiğini duyuran Pekcan, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticari ilişkilerin giderek artması için çalıştıklarını dile getirdi. Pekcan, "2019 yılında Kazakistan'la dış ticaretimize baktığımız zaman bizim ihracatımız, ithalatımız arasında farklılık olduğunu görüyoruz. Kazakistan'ın petrol ihracatçısı olmasının etkisi var. Toplam ticaret hacmimiz 4 milyar dolara yaklaşmakta. Bizim hedefimiz; 10 milyar dolara yaklaşmak. Bunu yapabilmek için gümrüklerde işbirliği yapmamız lazım. Aynı zamanda da lojistik açısından maliyetlerin azaltılması, kotaların kaldırılarak liberalleşme olması gerekiyor. 2020 yılı itibariyle dünyanın 40'ıncı büyük ekonomisi olan Kazakistan'ın ham petrol ve doğal gaz ekonominin temelini oluşturuyor. Farklı sektörlerde pek çok talep potansiyeli var. Tam Türkiye'nin talep ve arzıyla örtüşen bir ticaretimiz var Kazakistan ile. Ülkemizde üretilen katma değeri, kalitesi yüksek ürünleri Kazakistan'da da en geniş şekilde pazarlayabilmeliyiz" diye konuştu.

Covid-19 salgını nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirilen toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti Nur-Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve sınırlı sayıda bürokrat katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİN KUVAT