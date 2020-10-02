Son dakika haberi! Ticaret Bakanı Pekcan: "Eylül ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8, ağustosa göre...
02.10.2020 11:35 | Son Güncelleme: 02.10.2020 11:40
Son dakika haberler: Ticaret Bakanı Pekcan: "Eylül ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8, ağustosa göre yüzde 28,5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar oldu.
Ticaret Bakanı Pekcan: "Eylül ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8, ağustosa göre yüzde 28,5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar oldu."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt