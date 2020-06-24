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Son dakika haberi | Ticaret Bakanı Pekcan: "E-ticarette ilk sıraları hava yolu 15,3 milyar lira, giyim-ayakkabı 13,8...

Son dakika ekonomi haberi... Ticaret Bakanı Pekcan: "E-ticarette ilk sıraları hava yolu 15,3 milyar lira, giyim-ayakkabı 13,8 milyar lira, beyaz eşya ve ev aletleri 13,3 milyar lirayla aldı.

Son dakika haberi | Ticaret Bakanı Pekcan:
24.06.2020 13:06 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:44

Ticaret Bakanı Pekcan: "E-ticarette ilk sıraları hava yolu 15,3 milyar lira, giyim-ayakkabı 13,8 milyar lira, beyaz eşya ve ev aletleri 13,3 milyar lirayla aldı." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Ticaret Bakanı Pekcan: "E-ticarette ilk sıraları hava yolu 15,3 milyar lira, giyim-ayakkabı 13,8... - Ekonomi
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