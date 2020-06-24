Son dakika haberi | Ticaret Bakanı Pekcan: "E-ticarette ilk sıraları hava yolu 15,3 milyar lira, giyim-ayakkabı 13,8... Son dakika ekonomi haberi... Ticaret Bakanı Pekcan: "E-ticarette ilk sıraları hava yolu 15,3 milyar lira, giyim-ayakkabı 13,8 milyar lira, beyaz eşya ve ev aletleri 13,3 milyar lirayla aldı.

Ticaret Bakanı Pekcan: "E-ticarette ilk sıraları hava yolu 15,3 milyar lira, giyim-ayakkabı 13,8 milyar lira, beyaz eşya ve ev aletleri 13,3 milyar lirayla aldı." - ANKARA Kaynak: İHA