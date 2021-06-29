Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Muş, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut ile görüştü
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Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Muş, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut ile görüştü

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Muş, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut ile görüştü
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ile gerçekleştirdikleri görüşmede, Türkiye ve AB arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri ele aldıklarını bildirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ile gerçekleştirdikleri görüşmede, Türkiye ve AB arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri ele aldıklarını bildirdi.

Muş, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ile Bakanlığımızda bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri ele aldık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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