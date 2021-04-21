Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM'de yemin etti

Bir son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.