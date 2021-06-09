Ticaret Bakanı Muş: "Esnafa yönelik 3 bin lira ve 5 bin liralık hibe desteği ödemesi, yarından itibaren esnafımızın banka hesaplarına yatırılmaya...

Ticaret Bakanı Muş: "Esnafa yönelik 3 bin lira ve 5 bin liralık hibe desteği ödemesi, yarından itibaren esnafımızın banka hesaplarına yatırılmaya başlanacak.