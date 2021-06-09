Ticaret Bakanı Muş: "Esnafa yönelik 3 bin lira ve 5 bin liralık hibe desteği ödemesi, yarından itibaren esnafımızın banka hesaplarına yatırılmaya...
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Ticaret Bakanı Muş: "Esnafa yönelik 3 bin lira ve 5 bin liralık hibe desteği ödemesi, yarından itibaren esnafımızın banka hesaplarına yatırılmaya...

Ticaret Bakanı Muş: 'Esnafa yönelik 3 bin lira ve 5 bin liralık hibe desteği ödemesi, yarından itibaren esnafımızın banka hesaplarına yatırılmaya...
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Ticaret Bakanı Muş: "Esnafa yönelik 3 bin lira ve 5 bin liralık hibe desteği ödemesi, yarından itibaren esnafımızın banka hesaplarına yatırılmaya başlanacak.

Ticaret Bakanı Muş: "Esnafa yönelik 3 bin lira ve 5 bin liralık hibe desteği ödemesi, yarından itibaren esnafımızın banka hesaplarına yatırılmaya başlanacak."

Ticaret Bakanı Muş: 'Esnafa yönelik 3 bin lira ve 5 bin liralık hibe desteği ödemesi, yarından itibaren esnafımızın banka hesaplarına yatırılmaya...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

ATM'deki açığı fark eden 4 uyanık, 625 bin liralık vurgun yaptı
ATM'deki açığı fark eden 4 uyanık, 625 bin liralık vurgun yaptı
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Ticaret Bakanı Muş: "Esnafa yönelik 3 bin lira ve 5 bin liralık hibe desteği ödemesi, yarından itibaren esnafımızın banka hesaplarına yatırılmaya... - Haberler Ekonomi
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