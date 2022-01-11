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Son dakika haberi... THY Avrupa Ligi'nde iki maç daha koronavirüs nedeniyle ertelendi

Son dakika haberi... THY Avrupa Ligi'nde iki maç daha koronavirüs nedeniyle ertelendi
AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Son dakika haber... Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Zalgiris-Kızılyıldız ve AX Armani Exchange Milan-UNICS Kazan maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Zalgiris-Kızılyıldız ve AX Armani Exchange Milan- Unıcs Kazan maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Kovid-19 vakaları yüzünden kadrosunda en az 8 oyuncu bulunduramayan Kızılyıldız ile UNICS Kazan'ın, 21. hafta maçı için yaptığı erteleme talebinin kabul edildiği belirtildi.

Bu gelişmelerin ardından 21. haftada ertelenen maç sayısı, 4'e çıktı. 13 Ocak Perşembe günkü Olympiakos-Zenit ile 14 Ocak Cuma günkü Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin maçları da aynı gerekçeyle ileri bir tarihte oynanacak.

Ligde 19. hafta müsabakalarının tamamı, takımlardaki Kovid-19 vakaları sebebiyle oynanamamıştı. Son gelişmelerin ardından 20. haftada altı, 21. haftada ise dört maça erteleme kararı çıktı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri

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