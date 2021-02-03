Son dakika haberi | TFF: "Tüm transferler Kulüp Lisans Kurulu tarafından incelenmekte, gerekli takip yapılarak ilgili işlemler uygulanmaktadır."

Son dakika habere göre TFF: "Tüm transferler Kulüp Lisans Kurulu tarafından incelenmekte, gerekli takip yapılarak ilgili işlemler uygulanmaktadır.