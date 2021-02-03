Son dakika haberi | TFF: "Tüm transferler Kulüp Lisans Kurulu tarafından incelenmekte, gerekli takip yapılarak ilgili işlemler uygulanmaktadır."
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Son dakika haberi | TFF: "Tüm transferler Kulüp Lisans Kurulu tarafından incelenmekte, gerekli takip yapılarak ilgili işlemler uygulanmaktadır."

03.02.2021 14:29 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:32
Son dakika haberi | TFF:

Son dakika habere göre TFF: "Tüm transferler Kulüp Lisans Kurulu tarafından incelenmekte, gerekli takip yapılarak ilgili işlemler uygulanmaktadır.

TFF: "Tüm transferler Kulüp Lisans Kurulu tarafından incelenmekte, gerekli takip yapılarak ilgili işlemler uygulanmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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