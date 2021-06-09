Son dakika haberi | TFF, transfer dönemlerinin bitiş tarihini 1 hafta uzattı

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu aldığı karar doğrultusunda 2021-2022 Futbol Sezonu 1'inci ve 2'nci transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihlerinin birer hafta uzatıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu aldığı karar doğrultusunda 2021-2022 Futbol Sezonu 1'inci ve 2'nci transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihlerinin birer hafta uzatıldığını açıkladı. Buna göre 1'inci transfer dönemi 8 Eylül 2021'de, 2'nci transfer dönemi ise 8 Şubat 2022'de sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından bugün gerçekleştirilen toplantıda Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı ile transfer dönemlerine ilişkin değişikliklerin yapılması kararlaştırıldı. Alınan kararlar şu şekilde:

"1. Covid-19 Pandemisi etkisi göz önüne alınarak; gişe ve ürün satış gelirleri gibi gelirlerde, 2018-2019 sezonu verileri enflasyon ile uyarlanarak bugüne getirilecektir.2. Covid-19 Pandemisinin finans piyasalarına olan olumsuz etkisi sebebi ile; Takım Harcamalarına dahil olan yabancı para cinsinden yükümlülüklerin 2021-2022 sezonu güncel kurları yerine 2020-2021 sezonu (01.06.2020-31.05.2021) ortalama kurları (TCMB döviz alış) hesaba alınacaktır. 3. Takım Harcama Limitlerinin arttırılmasında tüm kulüpler için 1/3 oranının kullanılması yerine; kulüplerimizin konsolide net borç ve alacaklarının net gelirlerine oranlaması ile hesaplanan 1/3, 2/3 ve %100 oranları kullanılacaktır. 4. Covid-19 Pandemisi ve Süper Lig takım sayısının artışının olumsuz etkileri sebebi ile tüm kulüplerimiz için 2021-22 sezonunda kabul edilebilir sapma oranı %25 olarak kabul edilmiştir.

5. 2021-2022 Futbol Sezonu Birinci ve İkinci Transfer Dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihlerinin birer hafta uzatılması kararlaştırılmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı