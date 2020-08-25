Son dakika haberi: TFF: Ekim ayından itibaren maçlar, sınırlı sayıda seyirci ile oynanacak Gelen son dakika haberine göre Kapasitenin yüzde 30'u kadar seyirci alınacakAteş ölçümü yapılacak, maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat etmek zorunlu olacak - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanacağını açıkladı.

Kapasitenin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak

Ateş ölçümü yapılacak, maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat etmek zorunlu olacak

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanacağını açıkladı.

TFF Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantının ardından kritik bir karar açıkladı. Riva'da yapılan toplantının ardından resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yapılırken, bu açıklamada ekim ayı itibarıyla futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanacağı belirtildi. Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak seyirci alınacağı kaydedilirken, stadyumun yüzde 30'u kapasitesinde seyirci alımı yapılacak ve tüm seyircilerin sosyal mesafeye uyması ve maske takması zorunlu olacak.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını vermiştir. Bu kapsamda; TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak olup locaların kullanımı da serbest bırakılacaktır. Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takması zorunlu olacaktır. Müsabakalara seyirci alınması ile ilgili tüm detaylar daha sonra ilan edilecek."

Kaynak: DHA