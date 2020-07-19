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Son dakika haberi: TFF'den Medipol Başakşehir'e tebrik

Bir son dakika haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir için tebrik mesajı yayımladı.

Son dakika haberi: TFF'den Medipol Başakşehir'e tebrik
19.07.2020 23:45 | Son Güncelleme: 19.07.2020 23:48

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir için tebrik mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda bitime bir hafta kala şampiyon olan Medipol Başakşehir Futbol Kulübünü kutlarız. Başarılarından ötürü yönetim, teknik heyet ve futbolcuları tebrik eder, Medipol Başakşehir'e önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz." denildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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