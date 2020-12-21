Son dakika haberi: TFF'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vefat eden yeğeni Ahmet Erdoğan için başsağlığı mesajı
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Son dakika haberi: TFF'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vefat eden yeğeni Ahmet Erdoğan için başsağlığı mesajı

21.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:39
Son dakika haberi: TFF'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vefat eden yeğeni Ahmet Erdoğan için başsağlığı mesajı

Son dakika gelişmesine göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan'ın yaşamını yitirdiğinin derin bir üzüntüyle öğrenilmiş olduğu belirtildi.

Açıklamada, Ahmet Erdoğan'a Allah'tan rahmet, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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