Son dakika haberi | TFF'den B Takımlar Ligi kurulması kararı Bir son dakika haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig kulüplerinin futbolcularının yanı sıra genç oyuncularının forma giyebileceği B Takımlar Ligi kurulmasına karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig kulüplerinin futbolcularının yanı sıra genç oyuncularının forma giyebileceği B Takımlar Ligi kurulmasına karar verdi. Katılımın isteğe bağlı olacağı ligi ilk üçte bitiren takımlara para ödülü verilecek.

TFF Yönetim Kurulu, bugün Riva'da gerçekleştirdiği toplantıda B Takımlar Ligi kurulması kararı aldı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre; profesyonel statüde düzenlenecek ve Süper Lig takımlarının yer alacağı B Takımlar Ligi'ne katılım isteğe bağlı olacak. Bu ligde belirli kriterlerle Süper Lig kulüplerinin yerli ve yabancı futbolcuların yanı sıra genç oyuncuları forma giyebilecek. Ligde sezonu şampiyon tamamlayan takıma 5 milyon, ikinciye 3 milyon, üçüncüye de 2 milyon TL ödül verilecek.Açıklamada, B Takımlar Ligi ile ilgili diğer detayların daha sonra ilan edileceği belirtildi.

Kaynak: DHA