Son dakika haberi! TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Süper Lig 2020-2021 sezonunda 21 takımla oynanacaktır"
Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezinde gerçekleştirileceği yönetim kurulu toplantısına katıldı.
29.07.2020 19:45 | Son Güncelleme: 29.07.2020 19:51
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezinde gerçekleştirileceği yönetim kurulu toplantısına katıldı. Toplantının ardından açıklamada bulundu.
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Kaynak: AA