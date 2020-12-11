Nihat Özdemir taburcu edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Nihat Özdemir taburcu edildi

11.12.2020 15:36 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:43
Nihat Özdemir taburcu edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in son yaptırdığı korona virüs testi negatif çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in son yaptırdığı korona virüs testi negatif çıktı. Hastanede tedavi altında olan Özdemir, testinin negatif çıkmasıyla birlikte taburcu edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Başkan Nihat Özdemir'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Federasyondan yapılan açıklamada:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in son yaptırdığı Covid-19 testi negatif çıkmış olup tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmiştir.

İzolasyon süreci devam edecek olan Başkanımız, evinden çalışmalarını yürütecektir. Sağlık durumu iyi olan Başkanımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, tedavisinde yardımcı olan başta doktoru olmak üzere, tüm hastane çalışanlarına teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir koronavirüse yakalandı
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir koronavirüse yakalandı
Spor camiasından Nihat Özdemir'e geçmiş olsun mesajları
Spor camiasından Nihat Özdemir'e geçmiş olsun mesajları
Nihat Özdemir'in Covid-19 testi pozitif çıktı
Nihat Özdemir'in Covid-19 testi pozitif çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Fahrettin Koca Ali Mahir Başarır Zehra Zümrüt Selçuk Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ebru Şallı Yıldız Tilbe Demet Özdemir Birkan Sokullu
Spor Okan Buruk Fatih Terim Ersun Yanal Şenol Güneş Ali Palabıyık
Tüm Haberler İlaç Çocuk Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nihat Özdemir taburcu edildi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 15:44:06. #1.15#
title