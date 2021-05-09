Son dakika haberi: TFF, Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gürsel Aksel Stadı'nın 3'te 1'i oranında seyirci alınacağını açıkladı.
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Son dakika haberi: TFF, Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gürsel Aksel Stadı'nın 3'te 1'i oranında seyirci alınacağını açıkladı.

Son dakika haberi: TFF, Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gürsel Aksel Stadı'nın 3'te 1'i oranında seyirci alınacağını açıkladı.
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Son dakika haber: TFF, Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gürsel Aksel Stadı'nın 3'te 1'i oranında seyirci alınacağını açıkladı.

TFF, Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gürsel Aksel Stadı'nın 3'te 1'i oranında seyirci alınacağını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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