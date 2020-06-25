HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika haberi! TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in başlayacağı tarih belli oldu

Son dakika spor haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in 18 Temmuz'dan itibaren devam etmesi kararını kesinleştirdi.

Son dakika haberi! TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in başlayacağı tarih belli oldu
25.06.2020 20:40 | Son Güncelleme: 25.06.2020 21:02

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in 18 Temmuz'dan itibaren devam etmesi kararını kesinleştirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2. ve 3. Lig hakkında kesin kararını duyurdu. Bugün yapılan TFF Yönetim Kurulu toplantısının ardından TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarının 18 Temmuz tarihinden itibaren oynanacağı kararını kesinleştirdiğini açıkladı. TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TFF Yönetim Kurulu, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gündemdeki konuları görüşmek üzere rutin Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirmiştir.

Toplantıda Yönetim Kurulu, gündem maddelerinden birisi olan Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının tamamlanması konusunda yaptığı değerlendirme sonucunda, daha önce açıklandığı gibi bu iki ligin 18 Temmuz 2020'den itibaren oynatılması kararını vermiştir.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de kalan müsabakaların programı en kısa zamanda kamuoyuna duyurulacaktır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi Spor
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
Juventus'lu Ronaldo, Lecce maçı öncesi 130 milyon TL'lik yatında yaptığı tatille stres attı Spor
Juventus'lu Ronaldo, Lecce maçı öncesi 130 milyon TL'lik yatında yaptığı tatille stres attı
15 yaşında resmi maça çıkan Luka Romero, La Liga'da oynayan en genç oyuncu rekorunu kırdı Spor
15 yaşında resmi maça çıkan Luka Romero, La Liga'da oynayan en genç oyuncu rekorunu kırdı
Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz Spor
Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz
1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı Spor
1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı
Leeds United tribünlerindeki Usame bin Ladin kartonu, taraftarın tepkisini çekti Spor
Leeds United tribünlerindeki Usame bin Ladin kartonu, taraftarın tepkisini çekti
İtalya Serie A'da zirveye oynayan Lazio ve Inter puan kaybetti
İtalya Serie A'da zirveye oynayan Lazio ve Inter puan kaybetti
Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey
Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey
Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu
Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu
F.Bahçe, G.Saray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş için harekete geçti!
F.Bahçe, G.Saray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş için harekete geçti!
F.Bahçe eski yöneticisinden Ali Koç yönetimine eleştiri: Obradovic'le görüşmeler kontrat bitimine bırakılmaz
F.Bahçe eski yöneticisinden Ali Koç yönetimine eleştiri: Obradovic'le görüşmeler kontrat bitimine bırakılmaz
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Demarai Gray ve sevgilisi Emma Hickman'ın evine giren 5 soyguncuya toplamda 85 yıl hapis cezası verildi
Demarai Gray ve sevgilisi Emma Hickman'ın evine giren 5 soyguncuya toplamda 85 yıl hapis cezası verildi
Göztepe, Galatasray ve Beşiktaş'ın gündemindeki Volkan Babacan'ı istiyor
Göztepe, Galatasray ve Beşiktaş'ın gündemindeki Volkan Babacan'ı istiyor
Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu
Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu
Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi
Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi
Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'in yerine Sarunas Jasikevicius ile görüşmelere başladı
Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'in yerine Sarunas Jasikevicius ile görüşmelere başladı
128 milyon TL'lik yattan bu fotoğrafı paylaştı! Herkes çorabına takıldı
128 milyon TL'lik yattan bu fotoğrafı paylaştı! Herkes çorabına takıldı
Everton, sezon sonu Oumar Niasse ile yollarını ayırma kararı aldı
Everton, sezon sonu Oumar Niasse ile yollarını ayırma kararı aldı
Mert Hakan'ı F.Bahçe'ye kaptıran G.Saray'ın yeni hedefi Kasımpaşalı Aytaç Kara
Mert Hakan'ı F.Bahçe'ye kaptıran G.Saray'ın yeni hedefi Kasımpaşalı Aytaç Kara
Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci, Malatya maçında oynayamayacak
Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci, Malatya maçında oynayamayacak
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'ya ırkçı saldırı: Grafitisine Nazi sembolü çizildi
Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'ya ırkçı saldırı: Grafitisine Nazi sembolü çizildi
Ajax'ın yıldızı Klaas Jan Huntelaar, attığı gollerle göz kamaştırıyor
Ajax'ın yıldızı Klaas Jan Huntelaar, attığı gollerle göz kamaştırıyor
Transfere hız veren Beşiktaş, Gürcü orta saha Nika Ninua ile anlaştı
Transfere hız veren Beşiktaş, Gürcü orta saha Nika Ninua ile anlaştı
Arsenal, David Luiz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Arsenal, David Luiz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti
Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti
Ayrılık sonrası Obradovic'ten ilk açıklama: Hayatımın en zor kararlarından birini verdim
Ayrılık sonrası Obradovic'ten ilk açıklama: Hayatımın en zor kararlarından birini verdim
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa şikayet etti
Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Mustafa Şentop Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Murat Boz Seda Sayan Demet Özdemir
Spor Serdar Aziz Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Zeljko Obradovic Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Kadın İzmir Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in başlayacağı tarih belli oldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 21:29:14. #1.15#
title