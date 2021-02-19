Son dakika haberi! TFF 1. Lig'de 3 haftadır kazanan Altınordu'nun konuğu Adanaspor
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Son dakika haberi! TFF 1. Lig'de 3 haftadır kazanan Altınordu'nun konuğu Adanaspor

19.02.2021 09:39 | Son Güncelleme: 19.02.2021 09:39
Son dakika haberi! TFF 1. Lig'de 3 haftadır kazanan Altınordu'nun konuğu Adanaspor

Son dakika haberine göre TFF 1. Lig'de son 3 maçını kayıpsız geçen Altınordu, 22. hafta mücadelesinde yarın Adanaspor'u konuk edecek.

TFF 1. Lig'de son 3 maçını kayıpsız geçen Altınordu, 22. hafta mücadelesinde yarın Adanaspor'u konuk edecek.

Altınordu ile Adanaspor arasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadelede, hakem Murat Erdoğan görev yapacak.

İkinci devrenin ilk maçında Menemenspor'a 4-2 mağlup olduktan sonra Bursaspor ve Beypiliç Boluspor'u 2-1, Ankaraspor'u da 3-0 mağlup eden Altınordu, haftaya 37 puan ve averajla 7. sırada girdi. Yusuf Yalçın Arslan ve Ahmet İlhan Özek'in sakatlıklarının bulunduğu İzmir temsilcisinde Oğulcan Ülgün'ün durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Son 2 haftada sadece 1 puan alabilen Adanaspor, 25 puanla 12. sırada yer alıyor. Adana temsilcisi, gol atamadığı son 2 deplasman maçından puan çıkaramadı. Adanaspor'da cezalı Hıfsullah İsmail Erdoğan yarın forma giyemeyecek.

Ligin ilk devresinde Adanaspor, konuk ettiği rakibini 5-2 yenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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