Son dakika haberi! Teşrik tekbirleri başlıyor Son dakika haberleri: Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, farz namazlarının ardından "Allahu ekber Allahu ekber, La ilahe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" diye tekbir getirilmesine "Teşrik tekbiri" deniyor.

Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin Kurban Bayramı'ndan önceki gün olan arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dahil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır.

Buna göre Hanefi mezhebinde tercih edilen ve günümüze kadar uygulanan Ebü Yüsuf ile İmam Muhammed'in görüşlerine göre, arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri halinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez.

Teşrik tekbiri nasıl getirilir

Hanefi mezhebine görü Teşrik tekbirleri "Allahu ekber Allahu ekber, La ilahe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" şeklindedir. Anlamı ise; Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilah yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur." - İSTANBUL

Kaynak: İHA