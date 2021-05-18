Son dakika haber! TESK Genel Başkanı Palandöken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! TESK Genel Başkanı Palandöken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep etti

Son dakika haber! TESK Genel Başkanı Palandöken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberlerine göre Covid-19 sebebiyle son alınan tedbirler ve verilen desteklerin artırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Verilen desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve...

Covid-19 sebebiyle son alınan tedbirler ve verilen desteklerin artırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Verilen desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçen tüm kabine üyelerine esnaf ve sanatkarlarımız adına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 15 aydır esnaf ve sanatkarların pandemi döneminde yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için atılan adımların önemli olduğunu bildiren TESK Genel Başkanı Palandöken, "Verilen destekler için öncelikle teşekkür ediyoruz. Ancak daha önceden alınan kredi borçları ile birlikte Sosyal Güvenlik ve vergi yapılandırmalarında gerekli ödemeler yapılamadığı için binlerce esnafımız bu konuda yeni bir adım atılmasını beklemektedir. Bunun için de kredi, vergi ve sosyal güvenlik yapılandırmalarına ilişkin borçlar yeniden ve faizsiz olarak yapılandırılmalıdır. Ayrıca lokanta, restoran, pazar yerleri, zincir marketlerin haksız rekabetinin önlenmesi ve yanı sıra yüzde 50 kapasite ile çalışan ulaştırma sektörüne KDV ve ÖTV'den arındırılmış ticari akaryakıt desteği yapılması yönünde taleplerimizi ileteceğim" açıklamalarında bulundu.

(Mevlüt İşli/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ASRİAD Genel Başkanı Danışman: 'Her şeye rağmen bu destekler esnafımıza nefes olacak'
ASRİAD Genel Başkanı Danışman: "Her şeye rağmen bu destekler esnafımıza nefes olacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hibe desteği esnafın yüzünü güldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hibe desteği esnafın yüzünü güldürdü
TESK Başkanı Palandöken, Erdoğan'dan esnaf borçlarının faizsiz ertelenmesini isteyecek
TESK Başkanı Palandöken, Erdoğan'dan esnaf borçlarının faizsiz ertelenmesini isteyecek

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Cansu Dere Acun Ilıcalı Nesrin Cavadzade
Spor Mesut Özil Arda Turan Cenk Tosun Şenol Güneş Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! TESK Genel Başkanı Palandöken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep etti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 23:30:17. #1.13#

title