Son dakika haberi! TESK Başkanı Palandöken: "Esnafa indirimli elektrik verilmeli" Son dakika ekonomi haberi: Elektriğe 3 ay zam yok açıklamasından sonra bir indirimin de yapılması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafın iş yerinin yaz kış en yüksek maliyet kalemi kiradan sonra elektrik.

Elektriğe 3 ay zam yok açıklamasından sonra bir indirimin de yapılması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafın iş yerinin yaz kış en yüksek maliyet kalemi kiradan sonra elektrik. Elektriğe 3 ay zam yapılmayacağı açıklandı fakat asıl sevindirici haber indirim yapılması olacaktır. Bununla birlikte yüzde 20'si vergi ve kesintiler olan elektrik faturalarında mutlaka indirime gidilerek hem vatandaşlar hem de esnafımız sevindirilmelidir" dedi.

Esnafın elektriği yaz-kış kullandığını hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımızın maliyet kalemlerinde birçok artış oldu. Bu kalemlerden en önemlisi de kuşkusuz elektrik faturası. Yaz-kış dolabı, ışığı, tabelası, cihazları ve benzeri en çok elektriği kullanıyor ve kiradan sonra en çok ödemeyi de elektriğe yapıyor. Dolayısıyla özellikle pandemi sürecinde yeteri kadar zorluk yaşamış ve şimdilerle yeni yeni ayağa kalkmaya çalışan esnafımıza bu konuda bir destek yapılmalı. Bu yıl elektriğe hiç zam yapılmadı ve üç ay boyunca da yapılmayacağı belirtildi. Bu sevindirici fakat bunun yanında bir indirim de yapılması esnafımızı büyük oranda rahatlatır. BOTAŞ'ın maliyetlerinin düşmesi ile sanayi doğalgazına indirim yaptığı gibi elektrikte de indirim müjdesi bekliyoruz. Bu düşüş zam yapmamak değil de, indirim yapmak olarak esnafımıza yansıtılmalı" diye konuştu.

"Faturalarda indirim yapılmalı"

Elektrik faturasının 5'te 1'inin vergi ve kesintilerden oluştuğunu hatırlatan Palandöken, "Elektrik faturasının yüzde 20'si yani 5'te 1'i enerji fonu, TRT payı, KDV ve bunun gibi vergi ve kesintilerden oluşuyor. Sokakları aydınlatan esnafımız için bu pandemi döneminde indirime gidilerek rahat bir nefes alması sağlanmalı. Bu pandemi döneminde esnafı rahatlatmak hem de vatandaşı sevindirmek için olmazsa olmaz elektrik kullanımında müjdeli haberler verilmeli" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA