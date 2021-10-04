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Son dakika haberi: Tescilli patlıcan bir asırdır kadınlara kazanç kapısı oluyor

AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Tescilli patlıcan bir asırdır kadınlara kazanç kapısı oluyor

Son dakika haberlerine göre Kayseri'nin kırsal Yemliha Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, yamula patlıcanını çeşitli ürünlere dönüştürerek gelir elde ediyor.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin kırsal Yemliha Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, yamula patlıcanını çeşitli ürünlere dönüştürerek gelir elde ediyor.

Mor ve beyaz çizgili yapısı, çekirdeksiz oluşu ve kendine has aromasıyla bilinen coğrafi işaret sahibi yamula patlıcanı, mahallenin geçim kaynaklarının başında yer alıyor.

Yemek, turşu, közleme ve kurutma olarak değerlendirilen patlıcanın reçeli de yoğun ilgi görüyor. Kızılırmak'ın kenarındaki mahallede yaşayan kadınlar, genellikle sonbaharda yaptıkları patlıcan reçeliyle de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Patlıcan üreticisi Elmas Bulut, AA muhabirine, mart ayında patlıcanları tohumdan ektiklerini, temmuz ayının sonuna doğru toplamaya başladıklarını, hasadı yapılan patlıcanları hem kooperatif aracılığıyla hem de Kayseri-Ankara kara yolunda oluşturulan satış noktasında sattıklarını söyledi.

Bu yıl sulama depolarındaki aksaklıklardan dolayı su sıkıntısı çektiklerini anlatan Bulut, emeklerinin karşılığını tam olarak alamadıklarını belirtti.

"Burada her kadın patlıcanla geçimini sağlar"

Bulut, yamula patlıcanının lezzetine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Közlemesi, yemeği, reçeli çok güzel olur. Toprağından böyle olduğunu düşünüyoruz. 100-125 yıldan bu yana topraklarımızda yamula patlıcanı ekilir. Köyümüzün geçim kaynağıdır. Reçel yapıyorum, kurutuyorum, turşusunu yapıyorum. Patlıcanın yanı sıra pek çok ürünümüz oluyor. Bu ürünleri işleyip satmak için bir tesis istiyoruz. Ankara'ya, İstanbul'a gönderiyoruz. Güveç yapıyorlar, közlüyorlar, dolaba atıyorlar. Burada her kadın patlıcanla geçimini sağlar. Mesela bir gelinimiz kayınvalidesinden ayrı eve çıkacaksa patlıcan eker bununla evini geçindirir, eşinin kazandığı da yanlarına kar kalır."

Patlıcanların küçüklerini reçelde kullandıklarını dile getiren Bulut, "Patlıcanı soyarız, kirece yatırırız, biraz sarılaşır, kirecini durularız sonra. Limonlu suda haşlarız, su ve şekerle kaynatırız. 4-4,5 saat kaynatırız ve şişeleriz. Patlıcan reçeli duyuldukça ilgi oluyor. Bunu geçim kaynağımız haline getirmek istiyoruz." dedi.

Kadınlarda üretim tesisi talebi

Üretici Sakine Benli ise patlıcanı daha çok yol kenarındaki satış noktasında sattıklarını ancak bunun sezonluk olduğunu söyledi.

Tarladaki patlıcanın pazara gidene kadar çok fahiş fiyatlara ulaştığını vurgulayan Benli, "Bir üretim tesisi istiyoruz, patlıcandan salçaya, pekmezden bulgura kadar ürünlerimizi hem işleyecek hem satacak bir yer talep ediyoruz. Böyle bir tesisimiz olsa ürünlerimizin kıymeti bilinir, çöp olmaz. Biz kadınların yönetebileceği, bir kooperatifimiz olsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahalle Muhtarı Ömer Topal da ikliminden dolayı Kayseri'nin Çukurovası olarak bilinen mahallede halkın yüzde 70'inin patlıcandan geçimini sağladığı belirtti.

Yaklaşık 900 dekar alana patlıcan ekildiğini anlatan Topal, "Havasından, suyundan bizim patlıcanımız lezzetli olur. Bizim burada etten kıymetlidir. Kilosu 2-2,5 liradan satılıyor. Fiyatlar iyi ama bu yıl patlıcan olmadı. Hem suyla hem havanın soğuk olmasıyla ilgili. Patlıcanla insanlarımız çocuğunu okutur, evlendirir, ev alır." diye konuştu.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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