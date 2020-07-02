Son dakika haberi | Ters yöne girince geri manevra yapan sürücü emekli öğretmeni ezdi Son dakika habere göre ANKARA'da, ters yöne girdiği için sürücüsünün geri manevra yaptığı hafif ticari araç, caddede karşıya geçmeye çalışan emekli öğretmen Ali Osman K.'ye çarpıp, ezdi.

ANKARA'da, ters yöne girdiği için sürücüsünün geri manevra yaptığı hafif ticari araç, caddede karşıya geçmeye çalışan emekli öğretmen Ali Osman K.'ye çarpıp, ezdi. Ali Osman K. hastanede tedaviye alınırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Güdül ilçesinde 19 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi. Ters yöne giren sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen hafif ticari araç, başka bir araçla burun buruna geldi. Bunun üzerine sürücüsünün geri manevra yaptığı hafif ticari araç, caddede karşıya geçmeye çalışan Ali Osman K.'ye çarptı. Hafif ticari araç, Ali Osman K.'nin üzerinden geçti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin yapılmasının ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Ali Osman K.'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Emekli öğretmen olduğu öğrenilen Ali Osman K.'nin, ATM'den maaşını çektikten sonra yolun karşısına geçmeye çalıştığı ortaya çıktı. Polis hafif ticari aracın sürücüsünü ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaynak: DHA