Son dakika haberi: "Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz" projesi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: "Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz" projesi

Son dakika haberi:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Mersin Polisi, Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz 2021 Projesi kapsamında birçok kamu kurumu, özel kuruluş ve derneklerde görev yapan personele konferans verdi.

MERSİN (İHA) - Mersin Polisi, Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz 2021 Projesi kapsamında birçok kamu kurumu, özel kuruluş ve derneklerde görev yapan personele konferans verdi. Ayrıca esnaf, mahalle ve muhtar ziyaretleri ile halk toplantıları yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz 2021 Projesi" ile ben yerine "biz" bilinci oluşturmak, tek çatı altında birleşmek, muhtemel sorunlara karşı birlikte hareket etmek, yoksulluk, şiddet, intihar eylemleri gibi yaşanabilecek terör olaylarının önlenebilmesi, çocuk ve gençlerin sosyalleşmesi, birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamının oluşturulması, çocukların terör örgütlerinin birer maşası olmalarını engelleyerek, kendilerini bağımsız ifade etmelerini sağlamak ve milli bir şuur oluşturmak için ilimiz genelinde yer alan kamu kurumları, özel kuruluşlar ve derneklerde görev yapan personele yönelik konferanslar yaptı.

İl genelinde AVM, fuar alanı, çarşı bölgesi gibi halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda bilgilendirme stantları kuran ekipler, ayrıca esnaf, mahalle ve muhtar ziyaretleri ile halk toplantıları yaptı. - MERSİN

Son dakika haberi: Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz projesi

Son dakika haberi: Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz projesi

Kız öğrencilere tacizde bulunan şahsa adli kontrol kararı

Kız öğrencilere tacizde bulunan şahsa adli kontrol kararı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title