Son dakika haberi... Terörle mücadele gazisi, doğum gününde hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Terörle mücadele gazisi, doğum gününde hayatını kaybetti

15.01.2021 12:06 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:11
Son dakika haberi... Terörle mücadele gazisi, doğum gününde hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... GAZİANTEP'te yaşayan terörle mücadele gazisi Muammer Kurt (49) doğum gününde, damar tıkanıklığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'te yaşayan terörle mücadele gazisi Muammer Kurt (49) doğum gününde, damar tıkanıklığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 1996 yılında, jandarma uzman çavuş olarak görev yapan Muammer Kurt, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada başından yaralandı. Kurt tedavisinin ardından emekli olup, memleketi Gaziantep'te yaşamaya başladı. Muammer Kurt, 15 gün önce damar tıkanıklığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören Muammer Kurt, dün doğum gününde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.Gazi Muammer Kurt'un cenazesi, işlemlerinin ardından tabutu Türk bayrağına sarılarak, defnedilmek üzere Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi'ne gönderildi.


Son dakika haberi... Terörle mücadele gazisi, doğum gününde hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Terörle mücadele gazisi, doğum gününde hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Terörle mücadele gazisi, doğum gününde hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Terörle mücadele gazisi, doğum gününde hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Terörle mücadele gazisi, doğum gününde hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Terörle mücadele gazisi, doğum gününde hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Terörle mücadele gazisi, doğum gününde hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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