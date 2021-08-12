Son dakika haberi! Teröristlerin yol kenarına tuzakladığı patlayıcı imha edildi
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Son dakika haberi! Teröristlerin yol kenarına tuzakladığı patlayıcı imha edildi

Son dakika haberi! Teröristlerin yol kenarına tuzakladığı patlayıcı imha edildi
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: ADIYAMAN'da, PKK'lı teröristler tarafından yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı, jandarma ekipleri tarafından imha edildi.

ADIYAMAN'da, PKK'lı teröristler tarafından yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı, jandarma ekipleri tarafından imha edildi.

Güvenlik güçlerince yürütülen arazi arama tarama çalışmaları sırasında Kaş köyü yakınlarında, yol kenarına tuzaklanmış patlayıcı tespit edildi. Bölgede önlem alan ekipler, PKK'lı teröristlerce tuzaklandığı belirlenen patlayıcıyı kontrollü olarak patlatarak imha etti.


- Adıyaman
Son dakika haberi! Teröristlerin yol kenarına tuzakladığı patlayıcı imha edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan

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