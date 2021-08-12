Son dakika haberi! Teröristlerin yol kenarına tuzakladığı patlayıcı imha edildi
Son dakika haberleri: ADIYAMAN'da, PKK'lı teröristler tarafından yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı, jandarma ekipleri tarafından imha edildi.
ADIYAMAN'da, PKK'lı teröristler tarafından yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı, jandarma ekipleri tarafından imha edildi.
- Adıyaman
Güvenlik güçlerince yürütülen arazi arama tarama çalışmaları sırasında Kaş köyü yakınlarında, yol kenarına tuzaklanmış patlayıcı tespit edildi. Bölgede önlem alan ekipler, PKK'lı teröristlerce tuzaklandığı belirlenen patlayıcıyı kontrollü olarak patlatarak imha etti.
- Adıyaman
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan