Son dakika haberi | Teröristlerin kullandığı 3 mağara kullanılamaz hale getirildi
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Son dakika haberi | Teröristlerin kullandığı 3 mağara kullanılamaz hale getirildi

24.11.2020 21:24 | Son Güncelleme: 24.11.2020 21:28

Edinilen son dakika haberine göre Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 3 mağara güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 3 mağara güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Ziyaret köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla bugün itibarıyla "Yıldırım 15 Mutki-Sarpkaya Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş H. Cahit Özer 2020-20 Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi. Operasyonda, terör örgütünce saklanmak için kullanılan 2x4, 3x5, 2x7 metrekare ebatlarında tek odalı 3 mağara tespit edildiği kaydedilen açıklamada, mağaraların Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kullanılamaz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Son dakika haberi | Teröristlerin kullandığı 3 mağara kullanılamaz hale getirildi
Son dakika haberi | Teröristlerin kullandığı 3 mağara kullanılamaz hale getirildi
Son dakika haberi | Teröristlerin kullandığı 3 mağara kullanılamaz hale getirildi
Son dakika haberi | Teröristlerin kullandığı 3 mağara kullanılamaz hale getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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