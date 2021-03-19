Son dakika haberi | Teröristlerin 9 odalı sığınağı imha edildi

Bitlis kırsalında daha önceden teröristlerce kullanılan 9 odalı bir sığınak imha edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde, Sarıkonak köyü kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, "Bunun üzerine 18 Mart 2021 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-21 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında; Sarıkonak köyü kırsalında 9 odalı bir sığınak içerisinde; 10 metre elektrik kablosu, 1 adet 12 voltluk akü, 1 adet 120 mm içi boş havan mühimmatı, 1 adet 81 mm içi boş havan mühimmatı, 1 adet televizyon kumandası, 1 çift ayakkabı, 1 adet perde, çok miktarda kişisel temizlik ve hijyen malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Sığınak ise kullanılamaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı