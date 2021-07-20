Son dakika haberi | Teröre finans sağladığı iddia edilen şahıs tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Adıyaman'da terör örgütüne finans sağladığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Adıyaman'da terör örgütüne finans sağladığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne yardım ederek finans desteği sağladığı iddia edilen M.H., isimli şahıs düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Şahıs, jandarmadaki sorgusunun ardından Adıyaman Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı