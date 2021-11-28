Son dakika haberi... Terör örgütüne darbe üstüne darbe

Irak'ın kuzeyinde nisan ayında eş zamanlı başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kararlılıkla sürüyor. Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden operasyonlarla Mehmetçik, zorlu arazi koşullarına rağmen teröristler tarafından kullanılan mağaralara tek tek girerek bölgeyi teröristlerden temizliyor. Komandolar son olarak Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde Bisur mevkiindeki teröristlere ait mağarayı ele geçirdi. Terör örgütünün sözde bölge sorumlularının kaldığı belirlenen mağarada aralarında M-16 piyade tüfeklerinin de bulunduğu silahlar ve çok sayıda mühimmat ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Odalara ayrılan mağaraya ait görüntüler dikkat çekerken, teröristlerin mağarası komandolar tarafından kullanılamaz hale getirildi. Bununla birlikte son bir hafta içinde harekat alanında teröristlere ait uçaksavarlar, ağır makineli tüfekler, çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi. Bakanlık tarafından geçen hafta Pençe serisi harekatlarda 7 ayda 831 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.