Son dakika haberi... Terör örgütü YPG/PKK, Hol Kampı'ndan 113 aileyi Iraklı yetkililere teslim etti

Terör örgütü YPG/ Pkk, Deaş'lı teröristler ve aileleri ile çatışmalardan kaçan sivillerin tutulduğu Hol Kampı'ndan 113 Iraklı aileyi, Irak hükümet yetkililerine teslim etti.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, Deaş'lı teröristlerin tutulduğu Hol Kampı'ndan Irak'ın Ninova vilayetinde yer alan Ceda Kampı'na taşınmak için çoğu çocuk ve kadın toplam 113 ailenin çıkışına dün izin verdi.

Iraklı yetkililer tarafından 403 kişiden oluşan 113 ailenin teslim alındığı, ailelerin 19 otobüsle taşınarak Ceda Kampı'na vardıkları belirtildi.

Terör örgütü YPG/PKK, 29 Eylül 2021'de 487 Irak uyrukluyu ve 15 Eylül 2021'de de çoğu kadın ve çocuk toplam 324 Suriye uyrukluyu Hol Kampı'ndan serbest bırakmıştı.

Hol Kampı

YPG/PKK, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta Deyrizor'daki terör örgütü DEAŞ üyeleri ve aileleri ile çatışmalardan kaçan sivilleri tutuyor.

Kampta, örgütün alıkoyduğu siviller insanlık dışı şartlarda barındırılıyor.

Hijyenik olmayan lavabo ve duş kabinleri, yırtık çadırlar, son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler, kronik rahatsızlıkları olanlara ilaç temin edilmemesi, hasta bakımı yapılmaması kamptaki başlıca sorunlar arasında yer alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum örgütleri sık sık Hol Kampı'ndaki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulunuyor ve DEAŞ militanlarının tutulduğu merkezlere erişim talep ediyor.

BM'ye göre 10 bin kişi kapasiteli Hol Kampı'nda bunun 7-8 katı kişi tutuluyor ve çoğunluğunu kadınlarla çocuklar oluşturuyor.

Hol Kampı'nda yaklaşık 50 ülkeden birkaç bin yabancı terörist savaşçının yanı sıra çok sayıda Suriyeli ve Iraklı terörist bulunuyor.

AA / Eşref Musa - Son Dakika Haberleri

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